Meteo Giussano, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza al miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo, oscillando tra i 7,5°C e i 10°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzioni variabili, e l’umidità si attesterà su livelli elevati, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 1,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 9,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, attorno all’87%. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 2,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 71%. Le temperature raggiungeranno il picco di 10°C alle 14:00, per poi scendere leggermente fino a 8,4°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 3,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,5°C e la copertura nuvolosa scenderà al 14%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature in ulteriore aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Giussano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.2 OSO max 1.6 Libeccio 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.2 S max 1.5 Ostro 93 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 3 % 0.6 NO max 0.8 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 3 % 2.3 SO max 2.5 Libeccio 88 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.7 SO max 2.1 Libeccio 85 % 1024 hPa 16 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.9 SO max 2 Libeccio 89 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 1.9 NO max 1.8 Maestrale 91 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.8 NNO max 3 Maestrale 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:41

