Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Gorgonzola di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +9,5°C. La mattina vedrà un miglioramento temporaneo con l’apparizione di nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente. La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, ma le temperature rimarranno fresche.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +10,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1030 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno una leggera variazione. Tra le 06:00 e le 12:00, il cielo sarà ancora coperto, ma si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di +14,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 74%, mentre l’umidità scenderà gradualmente. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 3 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai +14°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 60%, con una leggera intensificazione del vento.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a +10,4°C alle 22:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 25%. L’umidità rimarrà attorno al 80%, mentre i venti continueranno a essere deboli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Le temperature si manterranno fresche, e si consiglia di prepararsi a condizioni nuvolose, soprattutto durante il pomeriggio di Giovedì. Si raccomanda di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.2° perc. +9.3° Assenti 2 ENE max 2.3 Grecale 81 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 0.4 E max 1.1 Levante 82 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 0.5 ENE max 1.3 Grecale 82 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 2.2 SSE max 1.2 Scirocco 66 % 1031 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° Assenti 4.1 S max 2.6 Ostro 60 % 1030 hPa 16 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 3.8 S max 4.1 Ostro 72 % 1029 hPa 19 poche nuvole +11.2° perc. +10.4° Assenti 1.2 E max 1.9 Levante 78 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 1 N max 1.7 Tramontana 80 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:57

