Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Gorgonzola si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che varierà da un minimo di 9°C durante le prime ore della notte a un massimo di 14°C nel corso del pomeriggio. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, senza particolari fenomeni di precipitazione previsti.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 3 e 5 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 13°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 1%, garantendo un’ottima visibilità e un clima piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 59% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si registrerà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7 km/h, ma senza creare disagi.

Con l’arrivo della sera, la temperatura scenderà nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 33% delle prime ore della sera fino a raggiungere il 73% entro la notte. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorgonzola indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.8 ENE max 5 Grecale 78 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.3 ENE max 3.7 Grecale 79 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.7° perc. +8.4° Assenti 4.9 ESE max 6 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 4.2 E max 5.8 Levante 63 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.2° perc. +13.1° Assenti 6.3 ESE max 7.1 Scirocco 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.3° perc. +10.2° Assenti 6.2 SE max 9.1 Scirocco 67 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.7 E max 6.7 Levante 71 % 1023 hPa 22 nubi sparse +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.3 E max 6.7 Levante 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:53

