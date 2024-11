Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre, Gorgonzola si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata, con un miglioramento previsto nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 76%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 8,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà elevata, attorno al 51%, e i venti continueranno a soffiare debolmente da sud-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno sui 12°C, mentre l’umidità scenderà leggermente. I venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Questo potrebbe rendere il pomeriggio più gradevole, sebbene il cielo non si schiarirà completamente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con un’umidità che si attesterà attorno al 66%. I venti saranno molto leggeri, creando una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno intorno ai 10-12°C. Si prevede un lieve miglioramento verso il fine settimana, con possibilità di schiarite e un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di godere di cieli sereni nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.7° perc. +7.9° prob. 4 % 6.5 E max 12.3 Levante 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 8 % 3.6 ENE max 6.3 Grecale 75 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 2 % 2.9 SE max 7.2 Scirocco 73 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° prob. 1 % 2.8 ENE max 9.9 Grecale 59 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.1° perc. +10.7° Assenti 4.7 SE max 6.4 Scirocco 51 % 1024 hPa 16 nubi sparse +9.9° perc. +9.2° Assenti 6.6 S max 8.8 Ostro 61 % 1024 hPa 19 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.9 NE max 3.1 Grecale 65 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 3 ONO max 3.8 Maestrale 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.