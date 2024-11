Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Gorgonzola si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,1°C a un massimo di 16,7°C, con un’umidità che si manterrà attorno all’89%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che non supereranno i 6,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno ottimali, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 89%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti saranno deboli, con intensità di bava, rendendo la notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, specialmente tra le 08:00 e le 10:00, quando la copertura nuvolosa raggiungerà l’88%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 15°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di poche nuvole e un cielo più sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,7°C tra le 13:00 e le 14:00. L’umidità scenderà al 71%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 5,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non ci saranno segni di pioggia. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno all’89%, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola indicano una giornata variabile, ma complessivamente favorevole, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera oscillazione nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre l’umidità elevata richiederà comunque attenzione per il comfort personale.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 1.7 ENE max 2.3 Grecale 89 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +11.5° Assenti 0.4 ONO max 1.3 Maestrale 91 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 2 OSO max 2.6 Libeccio 90 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 3.5 SSO max 2.6 Libeccio 79 % 1026 hPa 13 poche nuvole +16.7° perc. +16.3° Assenti 4 SSE max 3 Scirocco 71 % 1024 hPa 16 poche nuvole +14.6° perc. +14.2° Assenti 4.9 SE max 6.3 Scirocco 82 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +12.7° Assenti 4.3 E max 5.7 Levante 88 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.9° Assenti 3.9 E max 5.3 Levante 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.