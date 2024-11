Meteo Gorizia, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai +2°C e una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già nelle prime ore del giorno, con un’intensificazione prevista nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno variabili. A partire dalle 00:00, si osserveranno nubi sparse con una temperatura di +3,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà temporaneamente, ma già dalle 02:00 si prevede un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino all’alba. La temperatura percepita scenderà a circa +0,4°C verso le 04:00.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere che continueranno fino a metà giornata, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99% intorno alle 13:00. La velocità del vento varierà tra i 5 e i 7 km/h, rendendo l’aria umida e fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno. Le piogge continueranno a cadere con intensità moderata, portando a un accumulo di precipitazioni significativo. Le temperature si attesteranno attorno ai +5°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 80%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 13 km/h, contribuendo a un ulteriore abbassamento della temperatura percepita.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo segnalano un ulteriore peggioramento. Si prevede un’intensificazione delle piogge, con fenomeni di forte pioggia che potrebbero manifestarsi tra le 22:00 e le 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai +6°C, con un picco di umidità che arriverà al 96%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo valori intorno ai 992 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 21 Novembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.8° perc. +1.2° Assenti 6.2 NE max 6.6 Grecale 85 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +2.1° perc. +0.4° 0.5 mm 6 NE max 5.3 Grecale 87 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +2.6° perc. +1.3° 0.16 mm 5 ENE max 4.3 Grecale 85 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +6.6° perc. +6.6° 0.16 mm 4.5 SSO max 8 Libeccio 72 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +7.1° perc. +6° 0.11 mm 6.7 SO max 13.5 Libeccio 70 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +5.6° perc. +5.6° 0.23 mm 4 S max 6.8 Ostro 83 % 1004 hPa 19 pioggia moderata +5.2° perc. +5.2° 1.25 mm 4 ESE max 14.3 Scirocco 91 % 1000 hPa 22 forte pioggia +5.9° perc. +4.7° 5.01 mm 6.1 SO max 26 Libeccio 96 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:26

