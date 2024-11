Meteo Gorizia, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Gorizia per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente umido e variabile. Durante la notte, la città subirà l’influenza di piogge che si intensificheranno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità moderata. Con il passare delle ore, le temperature tenderanno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 5°C.

Nella mattina, i fenomeni di pioggia leggera continueranno a manifestarsi, con temperature che varieranno tra i 5,8°C e i 7,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà anch’essa al 100%, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 4,1 km/h e i 11,7 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, contribuiranno a mantenere un alto livello di umidità, che si attesterà intorno al 92%.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a momenti di cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 7,8°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 22%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 10 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si abbasseranno fino a 2,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16%, e le precipitazioni si limiteranno a sporadiche piogge leggere. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che si presenteranno più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica della stagione autunnale potrebbe riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +6.1° perc. +6.1° 0.66 mm 4.1 ONO max 9.6 Maestrale 96 % 990 hPa 4 cielo coperto +5.5° perc. +4.7° prob. 70 % 4.9 OSO max 6.8 Libeccio 94 % 993 hPa 7 pioggia leggera +5.8° perc. +4.7° 0.1 mm 6 E max 12.9 Levante 92 % 998 hPa 10 cielo coperto +6.6° perc. +4.7° prob. 52 % 9.3 ENE max 13 Grecale 77 % 1003 hPa 13 pioggia leggera +7.8° perc. +6.7° 0.12 mm 6.9 E max 7.4 Levante 61 % 1006 hPa 16 poche nuvole +4.4° perc. +2° prob. 10 % 9.6 ENE max 9.9 Grecale 77 % 1009 hPa 19 cielo sereno +3° perc. +0.8° prob. 10 % 7.7 ENE max 7.9 Grecale 79 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +2.4° perc. +0.4° 0.26 mm 6.8 NE max 6.5 Grecale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:25

