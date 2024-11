Meteo Gragnano, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Gragnano per Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa che porterà a cieli sempre più coperti. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, con valori che si manterranno comunque sopra i 15°C. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 58%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1020 hPa. Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a un massimo di 15°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%.

Nel pomeriggio, si registrerà un cambiamento significativo: le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, con una copertura che raggiungerà il 78%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 5 e 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 68%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Gragnano indicano una giornata che inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da cieli coperti e un aumento dell’umidità. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature simili, rendendo opportuno prepararsi a un clima più umido e fresco.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +11.7° Assenti 1 ESE max 3.1 Scirocco 59 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +11.3° Assenti 2.7 ESE max 3.4 Scirocco 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.8° perc. +11.8° Assenti 3 ESE max 3.6 Scirocco 64 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 3.1 SSO max 5.7 Libeccio 59 % 1019 hPa 13 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° Assenti 6.7 SO max 8.4 Libeccio 59 % 1017 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 5.4 SO max 7.9 Libeccio 63 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 3.2 OSO max 5 Libeccio 65 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 3.4 SSO max 5.7 Libeccio 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:40

