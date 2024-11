Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che accompagneranno la mattinata e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvolosità sarà significativa, specialmente nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 74%. La temperatura si manterrà intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, e si registreranno deboli precipitazioni, con un accumulo di circa 0,3 mm.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare pioggia leggera, con una temperatura che varierà tra i 15,5°C e i 18,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 57%. Il vento sarà prevalentemente da Sud-Est, con intensità che varierà tra i 3 km/h e i 9,1 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,44 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno tra i 16,6°C e i 17,9°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. La copertura nuvolosa scenderà al 59%, e le probabilità di pioggia diventeranno molto basse, con valori attorno al 2%. Il vento si manterrà moderato, con velocità che raggiungeranno i 10,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 29%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,1°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina di Catania indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.34 mm 2.2 SSO max 3.3 Libeccio 87 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.36 mm 2.4 S max 4.4 Ostro 88 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.25 mm 4.4 SE max 6.6 Scirocco 83 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.44 mm 8.2 ESE max 8.7 Scirocco 74 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.13 mm 9.5 ESE max 11.1 Scirocco 75 % 1026 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 57 % 7.1 E max 11.4 Levante 80 % 1026 hPa 20 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° prob. 5 % 5 E max 7.7 Levante 80 % 1027 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° prob. 1 % 2.8 E max 5.1 Levante 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:53

