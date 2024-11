Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Gravina in Puglia indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura minima di circa 6,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 15°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno verso la sera.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,8°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 9,9°C entro le 8:00. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera brezza proveniente da ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 16:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 15°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente a 10,3°C entro le 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà notevolmente. Il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura di circa 9,5°C alle 19:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e le condizioni di cielo coperto persisteranno fino a notte fonda, con temperature che scenderanno a 8,6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità. Dopo una giornata di Domenica caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità, si prevede che nei giorni successivi ci sarà un incremento delle probabilità di precipitazioni. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare eventuali attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.8 O max 4 Ponente 84 % 1019 hPa 5 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 2.6 O max 3.2 Ponente 81 % 1019 hPa 8 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.2 SO max 3.6 Libeccio 61 % 1019 hPa 11 poche nuvole +14.1° perc. +12.7° Assenti 1.7 O max 4.6 Ponente 45 % 1017 hPa 14 cielo sereno +14.8° perc. +13.5° Assenti 1.5 NNE max 3.7 Grecale 43 % 1015 hPa 17 nubi sparse +10.3° perc. +9° Assenti 6 SE max 6.4 Scirocco 61 % 1016 hPa 20 cielo coperto +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.3 SSE max 5.9 Scirocco 72 % 1016 hPa 23 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.2 SO max 3.3 Libeccio 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:32

