Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori freschi, con massime che non supereranno i 13,7°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche la percezione termica, che risulterà più bassa rispetto ai valori effettivi.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 13%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%. Tuttavia, già nelle prime ore della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera.

Dalle 06:00 alle 12:00, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 96%. La temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 13,6°C a mezzogiorno, mentre la velocità del vento varierà tra i 8,4 km/h e i 12 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, saranno costanti, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,21 mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, superando il 60%, e il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative, ma la nuvolosità rimarrà presente fino a sera.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 9,4°C entro la notte. La velocità del vento si attenuerà, portando a una serata tranquilla, sebbene la sensazione di freddo possa persistere a causa dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° prob. 33 % 7 NO max 8.2 Maestrale 87 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +10.5° perc. +9.9° 0.1 mm 8.3 NO max 13.6 Maestrale 85 % 1020 hPa 8 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.2 mm 10.6 NO max 17.5 Maestrale 79 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +13.4° perc. +12.5° 0.21 mm 11.3 NNO max 13.7 Maestrale 66 % 1021 hPa 14 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° prob. 4 % 10.3 NNE max 11.1 Grecale 61 % 1021 hPa 17 nubi sparse +10.8° perc. +9.8° Assenti 5.1 NNE max 5.3 Grecale 70 % 1021 hPa 20 nubi sparse +10.1° perc. +9° prob. 1 % 1.7 ENE max 3.9 Grecale 72 % 1022 hPa 23 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.1 ENE max 3.9 Grecale 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.