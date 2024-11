Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina in poi il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. I venti saranno leggeri e le precipitazioni saranno assenti, contribuendo a un clima asciutto e gradevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si attesterà intorno ai 6°C, con una leggera diminuzione fino a 5,9°C alle 01:00 e 5,8°C alle 02:00. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1032 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di poche nuvole. Alle 07:00, la temperatura salirà a 6,5°C, raggiungendo i 10,8°C alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, arrivando al 14% alle 09:00. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità intorno ai 3 km/h. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i 13,8°C, mantenendo un’umidità attorno al 25%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,1°C alle 13:00 e scenderanno a 9,1°C alle 17:00. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 6,3 km/h. L’umidità aumenterà gradualmente, ma rimarrà sotto il 40%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8°C alle 19:00 e scenderanno fino a 7°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima asciutto e sereno, con temperature fresche e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle giornate soleggiate troveranno sicuramente soddisfazione nelle previsioni meteo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.8° perc. +5.8° Assenti 2.3 ONO max 3.2 Maestrale 51 % 1031 hPa 5 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° Assenti 3.9 ONO max 4.3 Maestrale 48 % 1031 hPa 8 poche nuvole +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.5 NO max 4.1 Maestrale 37 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.2° perc. +11.3° Assenti 1.9 NNO max 4.9 Maestrale 26 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.9° perc. +12° Assenti 1.4 N max 4 Tramontana 27 % 1026 hPa 17 cielo sereno +9.1° perc. +8.4° Assenti 6.3 SE max 6.4 Scirocco 40 % 1026 hPa 20 cielo sereno +7.6° perc. +6.7° Assenti 6.3 SSE max 6.9 Scirocco 46 % 1027 hPa 23 cielo sereno +7° perc. +5.9° Assenti 6.6 S max 7.5 Ostro 50 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:28

