Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori moderati, con minime intorno ai 9°C e massime che raggiungeranno circa 12°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 99%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che varieranno tra i 5 e gli 8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con accumuli di circa 0,25 mm. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 69%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 9°C e i 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere alta, attorno al 74%. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che potranno arrivare a 0,31 mm. I venti, provenienti da nord, si manterranno leggeri, rendendo la mattinata piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità si attesterà attorno all’80%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 0,17 mm. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima umido e fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si ridurrà notevolmente. L’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 90%. I venti, sempre leggeri, non apporteranno particolari variazioni alle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere. Giovedì e venerdì potrebbero presentarsi con temperature leggermente più alte, ma la nuvolosità e l’umidità rimarranno elevate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.2° perc. +9° Assenti 5.7 N max 10.4 Tramontana 67 % 1022 hPa 5 pioggia leggera +10.2° perc. +9.1° 0.25 mm 5.5 N max 12.1 Tramontana 69 % 1022 hPa 8 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° prob. 42 % 7.4 NNE max 10.1 Grecale 73 % 1023 hPa 11 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° prob. 41 % 6.4 NE max 9.2 Grecale 69 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +11.9° perc. +11° 0.1 mm 7.1 ENE max 10.7 Grecale 70 % 1020 hPa 17 cielo coperto +10° perc. +9.3° prob. 38 % 6.6 NE max 9.8 Grecale 83 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9.7° perc. +9.1° prob. 4 % 5.9 E max 8 Levante 89 % 1020 hPa 23 cielo coperto +10.2° perc. +9.5° prob. 23 % 3.2 NE max 5.3 Grecale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.