Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,8°C e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nelle ore successive. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature che saliranno progressivamente.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 9,5°C alle 08:00 e continuerà a salire fino a toccare i 12,5°C intorno a 12:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, proveniente da Nord Ovest, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà intorno al 61%, garantendo un clima piuttosto secco e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a mostrare cieli sereni con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C e 12°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 15:00. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra i 9 km/h e i 13 km/h, mantenendo comunque una brezza vivace. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si attesterà intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.9° perc. +4.7° Assenti 19.5 NO max 41.2 Maestrale 82 % 1021 hPa 5 nubi sparse +7.8° perc. +4.5° Assenti 20.8 NO max 39.6 Maestrale 82 % 1022 hPa 8 cielo sereno +9.5° perc. +6.6° Assenti 21.7 NO max 32 Maestrale 75 % 1023 hPa 11 poche nuvole +12.2° perc. +11.1° Assenti 20.3 NO max 22.9 Maestrale 62 % 1021 hPa 14 poche nuvole +12.1° perc. +11° Assenti 16.9 NO max 19.7 Maestrale 63 % 1021 hPa 17 poche nuvole +8.9° perc. +7.5° Assenti 9.5 NO max 14.1 Maestrale 79 % 1021 hPa 20 cielo sereno +7.6° perc. +6.2° Assenti 8 NO max 10.5 Maestrale 84 % 1021 hPa 23 cielo sereno +7° perc. +6.4° Assenti 5 ONO max 5.7 Maestrale 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:33

