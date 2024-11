Meteo Grottaglie, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvole e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 16 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 70%.

Nella mattina, si prevede un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 100%. I venti continueranno a soffiare da nord, con intensità che potrà raggiungere i 31,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Le piogge si faranno meno intense, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità, sebbene leggermente in calo, rimarrà comunque alta, attorno al 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,5°C. Il cielo rimarrà coperto e le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con una possibile ripresa delle piogge leggere. I venti si faranno più deboli, con velocità che si attesteranno attorno ai 7 km/h. L’umidità continuerà a essere alta, attorno all’85%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma le nuvole potrebbero persistere. Dopodomani, le temperature potrebbero aumentare leggermente, ma le condizioni di instabilità potrebbero continuare a influenzare il meteo locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° prob. 24 % 15.6 NE max 25.1 Grecale 70 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +12.9° perc. +12.2° 0.39 mm 11.8 N max 14.9 Tramontana 77 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.58 mm 20.7 N max 32.8 Tramontana 88 % 1017 hPa 11 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 78 % 14 N max 17 Tramontana 74 % 1016 hPa 14 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 17 % 16.3 N max 18.1 Tramontana 72 % 1016 hPa 17 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 17 % 10.9 NNE max 20.8 Grecale 84 % 1017 hPa 20 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 17 % 6.4 NNE max 8.6 Grecale 84 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.19 mm 2.5 N max 3.4 Tramontana 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:31

