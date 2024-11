Meteo Grottaglie, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Grottaglie si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di 10,3°C durante la notte e una massima che raggiungerà i 16,6°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una predominanza di brezze provenienti da direzioni meridionali.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 73% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014-1015 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,9 km/h e 5,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16,5°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 54%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, favorendo una sensazione di benessere termico.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a cambiare, con l’arrivo di poche nuvole che si trasformeranno in nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,4°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da sud.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno attorno ai 14,5°C, mentre l’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 78%. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 14,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Grottaglie indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 4.9 NNO max 5.9 Maestrale 76 % 1014 hPa 5 nubi sparse +10.3° perc. +9.4° Assenti 2.9 N max 3.4 Tramontana 76 % 1014 hPa 8 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 2.6 S max 2.8 Ostro 66 % 1015 hPa 11 cielo sereno +16.2° perc. +15.3° Assenti 7.1 SO max 6.4 Libeccio 56 % 1014 hPa 14 poche nuvole +16.4° perc. +15.5° Assenti 4.4 SSO max 3.9 Libeccio 55 % 1014 hPa 17 nubi sparse +14.4° perc. +13.6° Assenti 6 S max 6.9 Ostro 66 % 1014 hPa 20 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 7.7 S max 11.8 Ostro 69 % 1015 hPa 23 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 8.8 S max 14.4 Ostro 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.