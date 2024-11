Meteo Grottaglie, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà più coperto. Nel corso del pomeriggio, le nubi continueranno a dominare il panorama, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di 14,6°C e un’umidità del 84%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,3 km/h da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 14,5°C alle 01:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 14,3°C alle 03:00. La copertura nuvolosa varierà, passando da 67% a 57%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 16°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,1 km/h alle 08:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare la giornata, con una temperatura massima prevista di 20,9°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, oscillando tra il 52% e il 63%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con un massimo di 20,6°C alle 13:00 e un ulteriore calo fino a 18,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 76% alle 16:00. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, creando condizioni di vento fresco.

La sera si presenterà con temperature intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere soggetto a variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 9.5 NNO max 14.3 Maestrale 88 % 1022 hPa 5 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 8.4 NNO max 10.7 Maestrale 86 % 1021 hPa 8 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 12.1 NNO max 19.4 Maestrale 63 % 1022 hPa 11 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 19.2 N max 22.5 Tramontana 53 % 1021 hPa 14 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° Assenti 21.5 N max 27.3 Tramontana 57 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 18.5 N max 39.4 Tramontana 80 % 1020 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 18.3 NNO max 39.5 Maestrale 84 % 1021 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 15.6 NNO max 31.4 Maestrale 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.