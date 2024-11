Meteo Guidonia, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Guidonia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera flessione nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche occasionali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 14°C e un’umidità attorno all’82%. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13,3°C alle 03:00. La copertura nuvolosa si ridurrà solo parzialmente, passando a nubi sparse verso le 04:00, mantenendo un’umidità elevata.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a schiarirsi. Alle 06:00, la temperatura sarà di 12,8°C e la copertura nuvolosa scenderà al 62%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno alle 10:00. La ventilazione sarà debole, con velocità di circa 4,8 km/h. Questo trend proseguirà fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 20,1°C e una copertura nuvolosa ridotta al 26%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Alle 15:00, la temperatura percepita sarà di 18,6°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%. La ventilazione rimarrà leggera, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo i 14°C entro le 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 20%, e l’umidità aumenterà leggermente, arrivando all’81% in tarda serata. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché i cambiamenti climatici possono influenzare le condizioni atmosferiche in modo imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 4.8 NE max 4.7 Grecale 82 % 1025 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 4.1 NE max 4.5 Grecale 82 % 1025 hPa 7 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 3.7 ENE max 4.2 Grecale 77 % 1026 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 3.5 O max 2.9 Ponente 62 % 1027 hPa 13 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° Assenti 4.2 ONO max 3.1 Maestrale 58 % 1026 hPa 16 poche nuvole +16.7° perc. +16.3° Assenti 3.3 NNO max 3.8 Maestrale 73 % 1026 hPa 19 poche nuvole +14.9° perc. +14.6° Assenti 2.4 NE max 2.6 Grecale 80 % 1027 hPa 22 poche nuvole +14° perc. +13.6° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:54

