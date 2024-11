Meteo Guidonia, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Guidonia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre dalla mattina in poi il cielo si coprirà completamente. Le temperature oscilleranno tra i 12,8°C e i 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 60-67%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo a Guidonia saranno caratterizzate da poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà fino a 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45-52%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,4°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con velocità comprese tra i 3,4 km/h e i 6,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. La velocità del vento sarà ancora leggera, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 64-65%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1022-1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano una giornata nuvolosa e fresca, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.7° perc. +12.9° Assenti 5.6 NE max 5.5 Grecale 67 % 1023 hPa 4 poche nuvole +13° perc. +12° Assenti 5.5 NE max 5.5 Grecale 64 % 1023 hPa 7 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 60 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.7° perc. +19° Assenti 5.1 NO max 5.8 Maestrale 47 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.4° Assenti 6.1 NO max 8.9 Maestrale 46 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 3.3 NNE max 3.5 Grecale 61 % 1021 hPa 19 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 4.5 NE max 4.4 Grecale 65 % 1022 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 5.2 NE max 5.2 Grecale 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:58

