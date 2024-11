Meteo Guidonia, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Guidonia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 13,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100% alle 13:00, ma senza piogge. Le temperature si manterranno attorno ai 11,3°C e la brezza leggera continuerà a soffiare. Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, portando a temperature più fresche, che si aggireranno intorno ai 7,2°C.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che scenderanno ulteriormente. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, intorno ai 1033hPa, garantendo un clima asciutto e stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano un sabato con un inizio sereno, un pomeriggio nuvoloso ma asciutto e una serata che riporterà il sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a rimanere fresche, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti del clima secco e fresco troveranno quindi soddisfazione nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.3° perc. +4.9° Assenti 7.3 NNE max 9.5 Grecale 74 % 1017 hPa 4 cielo sereno +5.2° perc. +3.3° Assenti 8.7 NNE max 11 Grecale 73 % 1021 hPa 7 nubi sparse +5.6° perc. +4.1° Assenti 7.1 NE max 9.1 Grecale 71 % 1025 hPa 10 nubi sparse +11.6° perc. +10° Assenti 2 NE max 5.3 Grecale 45 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.2° perc. +11.4° Assenti 3.6 SO max 4.6 Libeccio 32 % 1028 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 1 NE max 1.7 Grecale 46 % 1030 hPa 19 cielo sereno +8.1° perc. +7.1° Assenti 6.9 E max 6 Levante 56 % 1032 hPa 22 cielo sereno +7.4° perc. +6° Assenti 7.9 E max 7 Levante 58 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.