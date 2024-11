Meteo Iglesias, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La presenza di nuvole e venti moderati completerà il quadro meteorologico.

Durante la notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 48%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 23,4 km/h da Ovest. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,2 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con pioggia leggera prevista fino alle ore 11:00. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 14,6°C e i 15,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 30 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno intorno al 50%.

Nel pomeriggio, ci sarà un graduale miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,9°C e 13,6°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 60%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 11,5°C. Il vento continuerà a soffiare moderato, ma le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una sensazione di maggiore comfort. L’umidità si attesterà attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno fresche ma senza picchi di freddo intenso. La presenza di nuvole e venti freschi caratterizzerà il fine settimana, ma non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più stabile a partire da Domenica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.13 mm 29.3 O max 47.4 Ponente 85 % 1007 hPa 5 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.19 mm 33 O max 52.5 Ponente 85 % 1006 hPa 8 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.16 mm 19.1 NO max 35.7 Maestrale 86 % 1009 hPa 11 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 53 % 19.1 NNO max 32.5 Maestrale 78 % 1011 hPa 14 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° prob. 3 % 22.4 NNO max 38.8 Maestrale 62 % 1013 hPa 17 nubi sparse +12.2° perc. +11.1° Assenti 23.3 NO max 40.8 Maestrale 61 % 1016 hPa 20 poche nuvole +12.2° perc. +11° Assenti 24.3 NO max 41.7 Maestrale 58 % 1019 hPa 23 cielo sereno +11.5° perc. +10.2° Assenti 21.7 NO max 39.6 Maestrale 55 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:05

