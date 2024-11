Meteo Imola, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Imola di Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo costantemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i +8,6°C e i +10,1°C, mantenendosi su valori piuttosto freschi. La velocità del vento sarà generalmente debole, con intensità che non supererà i 5,7 km/h, e la direzione predominante sarà da Nord a Nord-Ovest. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai +9°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che non influenzeranno significativamente le condizioni meteo.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno tra i +9,3°C e i +9,8°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, senza variazioni significative. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con una leggera brezza che non porterà a cambiamenti nelle condizioni meteo. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera fluttuazione delle temperature, che raggiungeranno un massimo di +10,1°C. La copertura nuvolosa persisterà, mantenendo il cielo grigio e senza aperture. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 5,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a mantenersi alta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +8,6°C. Il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di calma del vento si manterranno. L’umidità, sempre elevata, potrebbe rendere l’aria più fresca e umida, ma senza piogge in vista.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola indicano un Lunedì caratterizzato da un cielo coperto e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 1 % 4.3 NNE max 4.7 Grecale 93 % 1013 hPa 4 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 3 % 3.5 NNE max 3.7 Grecale 93 % 1013 hPa 7 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 9 % 3.3 NNE max 4 Grecale 92 % 1014 hPa 10 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 12 % 4.2 NNO max 4.1 Maestrale 89 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° prob. 4 % 4.3 N max 3.6 Tramontana 86 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 3 % 2.4 NO max 3.6 Maestrale 89 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 0.6 O max 1.2 Ponente 90 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.3 O max 2 Ponente 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.