Meteo Imola, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Imola si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose e piovose nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 9-11°C, con un aumento dell’umidità e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero rendere la sensazione di freddo più intensa.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno generalmente stabili, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 16%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Sud Est. L’umidità sarà alta, intorno all’85%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno lentamente fino a raggiungere i 10-11°C. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a circa il 51%. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 2 e i 9 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’82-90%. Non si prevedono piogge significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 9°C, e l’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che crescerà fino al 62%, con possibilità di piogge leggere che inizieranno a manifestarsi.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle precipitazioni. Si prevedono piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno agli 8-9°C, e l’umidità sarà molto alta, attorno al 93%. Il vento sarà debole, ma costante, e le precipitazioni potrebbero continuare fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola indicano un Martedì 26 Novembre caratterizzato da un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 2 SSE max 4 Scirocco 87 % 1022 hPa 4 nubi sparse +8.2° perc. +7.8° Assenti 5 ESE max 6.8 Scirocco 88 % 1021 hPa 7 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.3 E max 6.3 Levante 90 % 1022 hPa 10 nubi sparse +11.7° perc. +11° prob. 1 % 5.1 N max 6.8 Tramontana 79 % 1022 hPa 13 cielo coperto +11° perc. +10.3° prob. 12 % 11 NNO max 12.1 Maestrale 82 % 1022 hPa 16 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 48 % 3.7 NNO max 4.8 Maestrale 91 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +8.8° perc. +8.8° 0.12 mm 4.1 NNO max 5.5 Maestrale 93 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 42 % 4.4 NNO max 5.1 Maestrale 94 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:36

