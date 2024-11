Meteo Imperia, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Imperia di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della presenza di sole. Nel pomeriggio, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, mentre la sera porterà cieli sereni e temperature in lieve calo.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Imperia registrerà un cielo coperto con una temperatura che varierà da +15,8°C a +14,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 61-64%, mentre il vento soffierà da Nord con velocità comprese tra 5,3 km/h e 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, quando si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di +17,9°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6-7 km/h, con un’umidità che scenderà al 57%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più gradevole. Le temperature si attesteranno tra +17,9°C e +15,8°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 58-67%. Il vento continuerà a soffiare da Est con intensità leggera.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +14,4°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori attorno agli 8 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 61-62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 18°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +14.5° Assenti 6.4 N max 8.1 Tramontana 63 % 1022 hPa 4 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 6.3 NNO max 6.9 Maestrale 63 % 1021 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° Assenti 7.2 N max 7.9 Tramontana 65 % 1021 hPa 10 cielo coperto +17.5° perc. +16.8° Assenti 6.2 E max 6 Levante 57 % 1021 hPa 13 poche nuvole +17.9° perc. +17.3° Assenti 6 E max 5.9 Levante 58 % 1019 hPa 16 poche nuvole +15.8° perc. +15.2° Assenti 2.5 NNO max 3.6 Maestrale 67 % 1020 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +14.2° Assenti 8 NNO max 7.2 Maestrale 61 % 1021 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 8.4 N max 8.8 Tramontana 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.