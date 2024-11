Meteo Imperia, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Imperia si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 14,2°C e una minima che non scenderà sotto i 12°C. La copertura nuvolosa sarà costante durante tutta la giornata, con una leggera diminuzione delle nubi nel pomeriggio. I venti si presenteranno deboli, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 9 km/h, prevalentemente da direzioni nordiche.

Nella notte, le condizioni meteo a Imperia saranno di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità di circa 6,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 4%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 13,9°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13,8°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con velocità che raggiungeranno i 7,8 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 83%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e il vento si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che la situazione meteorologica rimarrà stabile, senza significativi cambiamenti, con possibilità di qualche schiarita sporadica. Pertanto, chiunque si trovi a Imperia potrà godere di un clima relativamente temperato, ideale per attività all’aperto, purché si sia pronti a fronteggiare la nuvolosità predominante.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13° perc. +12.5° prob. 20 % 6.1 NNO max 5.4 Maestrale 80 % 1012 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +12° prob. 12 % 5.2 N max 6 Tramontana 79 % 1011 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 3.7 NE max 3.6 Grecale 77 % 1011 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° Assenti 3.2 ENE max 4.2 Grecale 78 % 1010 hPa 13 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 6 E max 5.9 Levante 76 % 1008 hPa 16 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 1.5 ENE max 2.6 Grecale 83 % 1007 hPa 19 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 8.9 N max 8.5 Tramontana 82 % 1006 hPa 22 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° Assenti 4.5 NO max 4.4 Maestrale 76 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:56

