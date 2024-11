Meteo Incisa in Val d’Arno, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra +6,5°C e +8,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che raggiungeranno il 84%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle ore 07:00, mantenendosi alta fino a metà giornata. Le previsioni del tempo indicano che le temperature massime si stabiliranno attorno ai 12,1°C verso le ore 10:00, con una leggera diminuzione nel corso della mattinata. L’umidità si manterrà attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra +11,1°C e +10,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori prossimi al 99%. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che non supererà i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con un’alta umidità che potrà rendere l’aria più pesante.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno fino a +9°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 30%. La velocità del vento rimarrà costante, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Incisa in Val d’Arno indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature moderate e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.4° perc. +6.3° Assenti 6.8 ESE max 9.1 Scirocco 75 % 1031 hPa 5 nubi sparse +8.1° perc. +7° Assenti 7.2 ESE max 9.8 Scirocco 75 % 1030 hPa 8 cielo coperto +9.5° perc. +8.9° Assenti 6.2 SE max 11.6 Scirocco 74 % 1029 hPa 11 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 6.6 SSE max 12.5 Scirocco 71 % 1027 hPa 14 cielo coperto +11.2° perc. +10.3° Assenti 4.9 SE max 9.4 Scirocco 76 % 1026 hPa 17 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 5.5 SE max 6.8 Scirocco 78 % 1025 hPa 20 nubi sparse +9.1° perc. +8.5° Assenti 5.8 SE max 6 Scirocco 86 % 1025 hPa 23 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 6.6 SE max 10.9 Scirocco 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:40

