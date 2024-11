Meteo Incisa in Val d’Arno, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Incisa in Val d’Arno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i +11°C e i +14,1°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con il cielo che si presenterà inizialmente coperto e successivamente con nubi sparse nel corso della sera. I venti si faranno sentire, con intensità variabile e raffiche che potranno raggiungere i 57,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Incisa in Val d’Arno saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +12,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, con umidità che si manterrà alta, attorno all’88%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +14,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 99%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,8 km/h. L’umidità si manterrà sopra l’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,6°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, ma le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 0,34 mm. I venti diventeranno più sostenuti, con intensità che raggiungeranno i 40 km/h.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un parziale diradamento delle nubi e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno fino a +11°C, mentre i venti continueranno a soffiare con forza, mantenendo una certa freschezza nell’aria. La pressione atmosferica inizierà a scendere, raggiungendo valori intorno ai 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Incisa in Val d’Arno indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una progressiva diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. La giornata di Martedì 19 Novembre si presenterà quindi come un’opportunità per prepararsi a un cambio di scenario nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.3° perc. +11.9° prob. 30 % 3.8 S max 3.7 Ostro 89 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +11.6° perc. +11.4° 0.38 mm 4.7 SSO max 6.4 Libeccio 97 % 1013 hPa 8 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.18 mm 6.2 SO max 19.3 Libeccio 93 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.39 mm 13.7 OSO max 26.1 Libeccio 87 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.32 mm 16.6 OSO max 38.8 Libeccio 84 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +12.2° perc. +11.9° 0.26 mm 16 SO max 34.1 Libeccio 90 % 1009 hPa 20 nubi sparse +11° perc. +10.6° prob. 17 % 9.4 SSO max 32.5 Libeccio 93 % 1008 hPa 23 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° prob. 8 % 24.6 SO max 57.1 Libeccio 86 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:43

