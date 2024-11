Meteo Incisa in Val d’Arno, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Incisa in Val d’Arno di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge leggere che accompagneranno la notte e parte della mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’emergere di schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 14°C. I venti, inizialmente sostenuti, tenderanno a diminuire di intensità nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una percezione termica leggermente inferiore a 14,2°C. I venti soffieranno da Sud Ovest a una velocità di 41,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 94,2 km/h, creando condizioni di burrasca forte. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e si registreranno deboli precipitazioni, con un accumulo di 0,24 mm.

Con l’arrivo dell’alba, le previsioni del tempo per la mattina evidenzieranno un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno fino alle 07:00, quando si registreranno temperature di 9,6°C. A partire dalle 08:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a una copertura nuvolosa al 100% e successivamente a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con venti che si attenueranno progressivamente.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno un massimo di 12,9°C alle 13:00. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità scenderà notevolmente, portandosi attorno al 26%. Questo sarà il momento migliore della giornata, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno di nuvole, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno a 4,4°C alle 21:00, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 80%, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Incisa in Val d’Arno di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata instabile, ma con un netto miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con temperature in lieve aumento e cieli sereni. Questo trend positivo potrebbe continuare anche nei giorni a venire, offrendo opportunità per godere di un clima più mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.9° perc. +13.3° 0.23 mm 40.7 OSO max 92.1 Libeccio 76 % 994 hPa 5 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° prob. 31 % 29.5 OSO max 64.3 Libeccio 73 % 997 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° prob. 40 % 10.4 O max 25.1 Ponente 81 % 1000 hPa 11 nubi sparse +12.8° perc. +11° prob. 12 % 11.2 NNO max 24.2 Maestrale 36 % 1003 hPa 14 cielo sereno +12.4° perc. +10.6° Assenti 7.9 NNO max 14.9 Maestrale 32 % 1006 hPa 17 cielo sereno +6.3° perc. +4.7° Assenti 8.1 NE max 8.6 Grecale 51 % 1010 hPa 20 cielo coperto +4.9° perc. +3.3° Assenti 7 NE max 6.9 Grecale 58 % 1014 hPa 23 nubi sparse +3.9° perc. +2.5° Assenti 6 ENE max 5.4 Grecale 55 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:41

