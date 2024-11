Meteo Isernia, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Isernia si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da un cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 13,7°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Est, con velocità che varieranno tra i 9 e i 11 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 53% e il 90% nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a 7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con nubi sparse che non porteranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, garantendo stabilità alle condizioni meteo.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un rapido riscaldamento delle temperature che passeranno da 6,5°C alle 8,2°C entro le 7:00. La ventilazione rimarrà leggera, contribuendo a un comfort climatico accettabile. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi intorno al 87%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 13,7°C intorno alle 12:00, mantenendosi sopra i 11°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera variazione della copertura nuvolosa. L’umidità si attesterà tra il 54% e il 67%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 7°C. Le poche nuvole presenti non porteranno a precipitazioni significative, mantenendo un clima secco e fresco. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli previsioni meteo per godere di una giornata all’insegna del sole e del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.4° perc. +5.6° Assenti 9.7 NE max 9.2 Grecale 91 % 1022 hPa 4 poche nuvole +6.8° perc. +4.8° Assenti 10.2 NNE max 10.6 Grecale 91 % 1022 hPa 7 cielo sereno +8.2° perc. +6.4° Assenti 10.1 NE max 13.3 Grecale 87 % 1023 hPa 10 cielo sereno +12.9° perc. +11.7° Assenti 10.4 NE max 12 Grecale 57 % 1022 hPa 13 cielo sereno +13.5° perc. +12.4° Assenti 11.2 NE max 12.9 Grecale 54 % 1020 hPa 16 cielo sereno +8.9° perc. +7.2° Assenti 11 NE max 10.9 Grecale 77 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7.5° perc. +5.7° prob. 4 % 9.5 NNE max 8.8 Grecale 83 % 1022 hPa 22 poche nuvole +8° perc. +6.4° Assenti 9.2 NE max 9.3 Grecale 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:44

