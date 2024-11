Meteo La Spezia, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a La Spezia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 10°C durante la notte a un massimo di circa 14°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sarà limitata, con una copertura nuvolosa che non supererà il 24% nel pomeriggio. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 9 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e orientali.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1024 hPa. Le condizioni di calma e serenità continueranno fino al mattino, quando si registrerà un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 14°C intorno alle 11:00.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno tra i 10°C e i 14°C. L’umidità inizierà a scendere, portandosi verso il 48%. I venti, leggeri e variabili, non supereranno i 4,4 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera variazione, con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino a raggiungere il 62%. Anche in questa fascia oraria, i venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con un’umidità che salirà fino al 75%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità, ma senza creare disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia indicano una giornata di Sabato 16 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo weekend per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera tranquilla.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.3° perc. +9° Assenti 8.7 NNE max 7 Grecale 60 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +8.7° Assenti 9.1 NNE max 7.5 Grecale 60 % 1024 hPa 7 cielo sereno +10.2° perc. +8.8° Assenti 8.4 NNE max 6.8 Grecale 59 % 1024 hPa 10 cielo sereno +13.8° perc. +12.4° Assenti 0.8 ESE max 2.6 Scirocco 48 % 1023 hPa 13 poche nuvole +14.3° perc. +13.1° Assenti 4.4 SSE max 3.5 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.1° perc. +11.1° Assenti 2.3 SE max 2.7 Scirocco 66 % 1021 hPa 19 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 3.9 NE max 4.3 Grecale 69 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11° Assenti 5.8 NE max 5.3 Grecale 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:51

