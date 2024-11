Meteo La Spezia, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge leggere durante la notte e un graduale miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma con un calo previsto nel pomeriggio. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno variabili. Si registreranno piogge leggere fino alle prime ore del mattino, con una temperatura di circa 14,9°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di 52 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 72,5 km/h, creando una situazione di burrasca. L’umidità si attesterà intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 992 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a migliorare. Le piogge cesseranno e si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. La temperatura si manterrà attorno ai 11,2°C alle 07:00, con una copertura nuvolosa che varierà dal 100% al 50%. I venti si calmeranno, scendendo a 7,5 km/h e mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità diminuirà, raggiungendo il 59%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno ulteriormente, toccando i 10,4°C alle 17:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 52%, mentre la velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 14,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 38%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno agli 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con valori che scenderanno fino al 0%. I venti continueranno a soffiare da Nord, con una velocità di circa 15,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori freschi ma gradevoli. Sabato e Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero oscillare tra i 7°C e i 14°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° prob. 12 % 44.2 OSO max 62.3 Libeccio 75 % 992 hPa 4 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° prob. 4 % 6.9 ONO max 12 Maestrale 79 % 994 hPa 7 cielo coperto +11.2° perc. +10° prob. 5 % 7.5 NNO max 15.7 Maestrale 59 % 1000 hPa 10 nubi sparse +13.2° perc. +11.6° Assenti 15.2 NNO max 25.8 Maestrale 40 % 1004 hPa 13 nubi sparse +14° perc. +12.1° Assenti 11.9 NNO max 15.9 Maestrale 26 % 1005 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +9.5° Assenti 13.7 NNE max 13 Grecale 35 % 1008 hPa 19 cielo sereno +8.8° perc. +6.4° Assenti 15.7 N max 15 Tramontana 44 % 1012 hPa 22 poche nuvole +8.4° perc. +5.9° Assenti 15.3 N max 16.1 Tramontana 41 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:46

