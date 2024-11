Meteo Lainate, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Lainate si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose e piovose. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, e la pioggia leggera persisterà fino a metà giornata, con temperature che si alzeranno leggermente fino a 8,7°C.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto e da piogge leggere che si protrarranno fino all’alba. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 7,6°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il meteo non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,8°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 2,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento parziale, con la pioggia che dovrebbe cessare, lasciando spazio a un cielo coperto ma senza precipitazioni. Le temperature raggiungeranno un massimo di 8,8°C, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. La brezza leggera continuerà a spirare, ma senza particolari intensità.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, ma senza piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8,2°C, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 91%. La situazione meteorologica non cambierà significativamente, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lainate indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Si prevede che, a partire da mercoledì, ci sarà un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.6° perc. +7.6° 0.39 mm 0.3 SO max 0.7 Libeccio 92 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.78 mm 0.7 ONO max 2.7 Maestrale 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.54 mm 1.9 S max 2.7 Ostro 95 % 1022 hPa 10 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 73 % 2.4 S max 2.4 Ostro 93 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 3 % 3.6 SSE max 3.3 Scirocco 89 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 3 % 2.8 ESE max 5 Scirocco 92 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.2 ENE max 4.1 Grecale 91 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1 ENE max 2.1 Grecale 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:43

