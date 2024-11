Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Lamezia Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con valori di temperatura che raggiungeranno i 21,3°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,8°C con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1023 hPa. Con l’arrivo della mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a 21,1°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare e contribuendo a un abbassamento dell’umidità al 54%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 18,8°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che non supererà i 8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%. Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mantenendo una copertura nuvolosa leggera, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lamezia Terme indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche, in particolare per l’arrivo di nubi più consistenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 5 NNE max 6.4 Grecale 77 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.7 NE max 5.7 Grecale 73 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 1.7 NNE max 4.1 Grecale 63 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 6.2 OSO max 4.8 Libeccio 54 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 8.1 OSO max 7 Libeccio 61 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 1.4 OSO max 2.3 Libeccio 87 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.7° perc. +14.6° Assenti 3.7 ENE max 4.7 Grecale 90 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.4 NE max 5.3 Grecale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:49

