Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nel corso della mattina le precipitazioni continueranno, per poi lasciare spazio a schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un calo previsto nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa elevata, che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,2°C, con una temperatura percepita di 11,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,5 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare a 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo prevedono un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno fino a diventare moderate. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 15°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 14,4°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 97% al 66% entro le 10:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che varieranno tra 9,3 km/h e 11,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. A partire dalle 14:00, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 7%. Le temperature scenderanno a 14,8°C alle 14:00, per poi attestarsi intorno ai 13,6°C alle 15:00. Il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, raggiungendo il 63%.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno ulteriormente, arrivando a 9,6°C alle 20:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme indicano un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata, con un netto passaggio da piogge a cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma con condizioni di stabilità atmosferica. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima fresco e asciutto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.2° perc. +11.7° 0.23 mm 4.5 NNE max 6.4 Grecale 88 % 1016 hPa 4 pioggia moderata +12.9° perc. +12.7° 1.55 mm 3.8 NNO max 6.8 Maestrale 94 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +13.3° perc. +12.9° 0.51 mm 4.2 OSO max 6.7 Libeccio 85 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +15° perc. +14.4° 0.73 mm 11.5 O max 17.9 Ponente 70 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +15.2° perc. +14.4° 0.17 mm 10.3 O max 14.5 Ponente 63 % 1016 hPa 16 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° prob. 33 % 6 NNO max 7.2 Maestrale 77 % 1017 hPa 19 cielo sereno +9.8° perc. +9° Assenti 6.8 NNE max 9 Grecale 78 % 1019 hPa 22 cielo sereno +9.4° perc. +9° prob. 1 % 5.1 NNE max 5.8 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:39

