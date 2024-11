Meteo L’Aquila, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a L’Aquila per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con un aumento della probabilità di precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 4,4°C e un massimo di 8,9°C, mentre i venti soffieranno da sud-ovest con intensità variabile. La giornata si avvierà con una notte fresca e nuvolosa, per poi evolvere verso un pomeriggio più instabile, con possibili piogge nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 6,1°C e un’umidità elevata che si attesterà intorno all’89%. I venti saranno leggeri, provenienti da ovest, con una velocità di 9,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 4,3°C alle 5:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con probabilità di precipitazioni che varierà dal 30% al 40%.

La mattina si aprirà con un cielo ancora coperto, ma con una leggera diminuzione della nuvolosità. Le temperature si attesteranno tra 3,6°C e 8,8°C. I venti continueranno a soffiare da est e sud-est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. Non si prevedono precipitazioni significative fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a cambiare. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 8,9°C intorno alle 13:00, ma il cielo rimarrà coperto. La probabilità di pioggia aumenterà, con il rischio di rovesci leggeri nel tardo pomeriggio. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 11,4 km/h e oltre, con raffiche che potrebbero superare i 19 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature scenderanno nuovamente, con valori intorno ai 4,5°C alle 21:00. La pioggia si farà più consistente, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,3 mm entro la 23:00. L’umidità salirà fino al 92%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature in calo. Venerdì e Sabato potrebbero riservare condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6° perc. +5.2° prob. 30 % 5.1 O max 7.6 Ponente 91 % 1005 hPa 4 cielo coperto +4.3° perc. +4.3° prob. 37 % 3.6 NE max 4.6 Grecale 94 % 1006 hPa 7 nubi sparse +3.8° perc. +2.4° Assenti 5.7 E max 5.7 Levante 92 % 1009 hPa 10 cielo coperto +6.8° perc. +5.6° Assenti 6.7 S max 8.2 Ostro 70 % 1009 hPa 13 cielo coperto +8.9° perc. +7.1° Assenti 11.4 OSO max 19 Libeccio 47 % 1007 hPa 16 cielo coperto +5.7° perc. +3.6° Assenti 9.4 SO max 9.2 Libeccio 68 % 1007 hPa 19 cielo coperto +5° perc. +2° Assenti 13.1 SO max 14.1 Libeccio 70 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +7.6° perc. +3.7° 0.18 mm 27.3 SO max 73.5 Libeccio 88 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:38

