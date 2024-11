Meteo L’Aquila, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a L’Aquila per Lunedì 11 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante la giornata. Le temperature, che si attesteranno su valori moderati, garantiranno un clima gradevole, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali. La previsione del tempo indica anche una leggera brezza proveniente da est-nord-est, che accompagnerà le ore diurne.

Nella notte, le temperature scenderanno fino a +6,4°C, con una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a nubi sparse. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1022 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 12,1°C entro le ore 11:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 50%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 10°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà il clima. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 64%. Anche in questo frangente, i venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima fresco ma non freddo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 4°C. La copertura nuvolosa sarà limitata a poche nuvole, mentre l’umidità aumenterà fino al 92%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che tenderanno a scendere ulteriormente. Martedì e mercoledì si prevede un aumento della nuvolosità e un possibile abbassamento delle temperature minime. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi soddisfazione in queste giornate, mentre è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere le serate più fresche del previsto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.8 ENE max 4.5 Grecale 86 % 1022 hPa 4 poche nuvole +5.3° perc. +4° Assenti 6.2 ENE max 5.7 Grecale 86 % 1022 hPa 7 cielo sereno +6.5° perc. +5.3° Assenti 6.5 ENE max 6.7 Grecale 79 % 1023 hPa 10 cielo sereno +11.4° perc. +10° Assenti 7.7 ENE max 6.9 Grecale 53 % 1022 hPa 13 cielo sereno +12.2° perc. +10.8° Assenti 7.7 ENE max 5.8 Grecale 50 % 1020 hPa 16 cielo sereno +7.1° perc. +5.7° Assenti 7.7 ENE max 6.7 Grecale 77 % 1022 hPa 19 nubi sparse +5.3° perc. +4.2° Assenti 5.8 E max 5.5 Levante 90 % 1023 hPa 22 poche nuvole +4.3° perc. +3.2° Assenti 5.2 ENE max 5 Grecale 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:45

