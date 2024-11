Meteo L’Aquila, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, L’Aquila si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 14,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, anche se la nuvolosità rimarrà presente. La sera vedrà un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno nuovamente a 9,6°C.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest a 4,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa scenderà al 26%, mentre la velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, creando condizioni relativamente piacevoli per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 10,3°C alle 16:00. La nuvolosità aumenterà nuovamente, con una copertura che raggiungerà il 27%. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’86%.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno a 9,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità continuerà a rimanere elevata, attorno al 91%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità persistente e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni di temperatura e nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento immediato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.6 O max 4.6 Ponente 80 % 1023 hPa 4 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 4.3 OSO max 4.5 Libeccio 77 % 1023 hPa 7 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.8 SO max 4.8 Libeccio 75 % 1024 hPa 10 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 5.6 SO max 6.3 Libeccio 58 % 1023 hPa 13 poche nuvole +14.8° perc. +13.8° Assenti 6.4 OSO max 8.8 Libeccio 59 % 1022 hPa 16 nubi sparse +10.3° perc. +9.6° Assenti 4.5 OSO max 4.3 Libeccio 84 % 1023 hPa 19 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° Assenti 4 SSO max 4.2 Libeccio 87 % 1024 hPa 22 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.6 SO max 5.1 Libeccio 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:35

