Meteo L’Aquila, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le condizioni meteo di Sabato 9 Novembre a L’Aquila si presenteranno prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che si manterrà su livelli moderati. Le temperature si attesteranno su valori miti per il periodo, con minime che non scenderanno sotto i 8°C e massime che raggiungeranno i 15,6°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da est, con intensità che varierà tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 64% e il 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno attorno ai 9°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,9°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi su livelli moderati, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 15,6°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da est. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 9°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono variazioni significative. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che non porterà a precipitazioni significative. Si prevede che la stabilità atmosferica continui, rendendo il clima favorevole per le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 4.6 E max 4.6 Levante 94 % 1027 hPa 4 nubi sparse +8.8° perc. +8.2° Assenti 5.6 E max 5.5 Levante 94 % 1027 hPa 7 nubi sparse +9.8° perc. +9.3° Assenti 5.5 E max 6.3 Levante 92 % 1027 hPa 10 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 7.4 E max 6.6 Levante 72 % 1024 hPa 13 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 6.6 ENE max 4.2 Grecale 64 % 1022 hPa 16 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 7.3 ENE max 7.4 Grecale 80 % 1023 hPa 19 nubi sparse +9.5° perc. +9° Assenti 5.8 ENE max 5.4 Grecale 92 % 1024 hPa 22 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° Assenti 4.7 E max 4.9 Levante 94 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:47

