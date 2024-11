Meteo L’Aquila, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,1°C e una forte intensità del vento proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi già nelle prime ore, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della mattinata.

Nel dettaglio, la notte sarà segnata da piogge leggere che si intensificheranno progressivamente. A partire dalle 01:00, si registreranno piogge più consistenti, con una temperatura che si manterrà attorno ai 10°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 37,8 km/h, creando condizioni di burrasca moderata. Le previsioni del tempo per le ore successive evidenziano un aumento della pioggia, con accumuli che potranno superare i 6 mm entro le 08:00.

Durante la mattina, le piogge continueranno a essere forti, con temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento manterrà una velocità sostenuta, contribuendo a un clima umido e fresco. Le previsioni meteo indicano che le piogge si attenueranno leggermente nel corso della mattina, ma non mancheranno momenti di pioggia moderata fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e qualche schiarita. Tuttavia, le temperature scenderanno, raggiungendo i 7°C. Le piogge diventeranno più leggere, con occasionali pioviggini. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, creando un clima fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 3°C. Le precipitazioni saranno assenti, e si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso. La pressione atmosferica inizierà a risalire, contribuendo a un clima più stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia più asciutto e soleggiato. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente, specialmente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +10.2° perc. +9.7° 0.16 mm 32 SO max 65.5 Libeccio 93 % 999 hPa 4 pioggia leggera +10.9° perc. +10.5° 0.74 mm 25.2 SO max 54.1 Libeccio 96 % 998 hPa 7 forte pioggia +11° perc. +10.7° 4.29 mm 22.5 SO max 58.6 Libeccio 96 % 997 hPa 10 pioggia moderata +9.4° perc. +7.1° 1.64 mm 15.7 OSO max 40.2 Libeccio 92 % 1002 hPa 13 nubi sparse +8.6° perc. +6.2° prob. 30 % 14.8 OSO max 37 Libeccio 73 % 1003 hPa 16 pioggia leggera +6.2° perc. +4.3° 0.15 mm 9 OSO max 10.9 Libeccio 80 % 1007 hPa 19 cielo sereno +3.7° perc. +3.7° prob. 27 % 2.6 NNO max 4.4 Maestrale 88 % 1012 hPa 22 cielo sereno +2.3° perc. +0.5° prob. 17 % 6.3 ENE max 6.3 Grecale 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:37

