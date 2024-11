Meteo Latina, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Latina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante la mattina, per poi scendere nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con possibilità di piogge leggere nella sera. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa +13,6°C, che scenderà leggermente fino a +12,2°C nelle ore più fredde. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 60%. I venti soffieranno da Nord-Ovest a una velocità di circa 22,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 40,6 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La temperatura si manterrà tra +11,7°C e +15,5°C, con un cielo sempre coperto. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 35-62%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si attesterà intorno ai 15,5°C, per poi scendere a 12,2°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 90%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 5 e 8 km/h.

La sera porterà con sé un aumento della probabilità di pioggia, con pioggia leggera prevista a partire dalle 22:00. Le temperature si manterranno attorno ai 14,1°C, mentre l’umidità salirà fino al 77%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno raggiungere i 28,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Latina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 21 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa e fresca, con possibilità di pioggia nella sera.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° Assenti 19 NO max 36.9 Maestrale 56 % 1004 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +11.5° Assenti 7 NNO max 11.5 Maestrale 58 % 1005 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +10.7° Assenti 8.5 NNO max 10.5 Maestrale 62 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +13.5° Assenti 9 NO max 11.3 Maestrale 42 % 1009 hPa 13 nubi sparse +15.5° perc. +14° Assenti 8 O max 7.1 Ponente 35 % 1008 hPa 16 cielo coperto +12.2° perc. +10.8° Assenti 5 SSE max 6 Scirocco 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +10.5° Assenti 1.5 NE max 9.9 Grecale 56 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.12 mm 14.8 S max 28.1 Ostro 70 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:42

