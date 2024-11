Meteo Latina, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Latina si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,5°C e i 21,4°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che non supererà i 12,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 21% durante la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale del 16%. I venti soffieranno da est con una velocità di circa 9,5 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49% intorno alle 10:00, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che varierà tra i 6,4 km/h e i 9,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,9°C alle 16:00. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 6,3 km/h e i 12,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che rimarrà completamente coperto fino a notte fonda. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,2°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 69%. I venti continueranno a soffiare da nord-est, mantenendo una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Latina indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e una crescente copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godersi le attività all’aperto, pur tenendo presente l’evoluzione delle condizioni meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Latina

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.4° perc. +14.9° prob. 1 % 9.8 ENE max 10.9 Grecale 76 % 1024 hPa 4 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° prob. 2 % 7.5 ENE max 8.1 Grecale 77 % 1024 hPa 7 nubi sparse +16° perc. +15.5° prob. 10 % 7.7 ENE max 9 Grecale 71 % 1024 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° prob. 7 % 8.7 SE max 10.4 Scirocco 54 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° prob. 8 % 11.1 SSE max 11.3 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° prob. 17 % 8.1 SE max 10.3 Scirocco 68 % 1021 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° prob. 21 % 7.6 NE max 8.2 Grecale 69 % 1021 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 13 % 6.5 ENE max 7.1 Grecale 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:51

