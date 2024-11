Meteo Lavello, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di maggiore copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 8°C, mentre la mattina porterà un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 17,9°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole sparse e un cielo che si coprirà nel pomeriggio rappresenteranno le condizioni più rilevanti da monitorare.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si manterranno stabili attorno ai 8°C. La copertura nuvolosa varierà dal 60% al 15%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’85% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,5°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 18%, e il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 52%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94% alle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. Anche se non sono previste precipitazioni, l’umidità aumenterà, arrivando fino al 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa scenderà al 10%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento verso la metà della settimana. Martedì e mercoledì potrebbero portare condizioni più stabili e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.5° perc. +6.9° Assenti 9.9 SSO max 9.7 Libeccio 85 % 1015 hPa 4 poche nuvole +8.4° perc. +7° Assenti 8.4 SSO max 8.5 Libeccio 87 % 1014 hPa 7 poche nuvole +10° perc. +9.2° Assenti 7.5 S max 9.7 Ostro 82 % 1014 hPa 10 poche nuvole +16.3° perc. +15.4° Assenti 4.9 OSO max 10.7 Libeccio 56 % 1014 hPa 13 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° Assenti 5.8 OSO max 12.4 Libeccio 52 % 1012 hPa 16 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 4.6 SSO max 6.6 Libeccio 70 % 1013 hPa 19 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 8.4 SSO max 8.4 Libeccio 81 % 1014 hPa 22 cielo sereno +10.7° perc. +10.1° Assenti 9 SSO max 9.2 Libeccio 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:33

