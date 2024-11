Meteo Lavello, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Lavello si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima fresco al mattino, con un graduale aumento delle temperature fino al pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà presente, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,4°C, con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 44%. La velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 10°C.

Nella mattina, il clima si presenterà fresco, con temperature che raggiungeranno i 17,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 51% a 32%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 9,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord e Nord-Est. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 45%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con un picco di 18,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, passando a 21%. I venti si manterranno leggeri, con velocità intorno ai 8,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 29%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello indicano una giornata di Sabato 9 Novembre con un clima fresco e nuvoloso, ma senza precipitazioni. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e una copertura nuvolosa intermittente. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto in vista di possibili variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.2° perc. +9.6° Assenti 3.2 OSO max 3.1 Libeccio 90 % 1027 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3 SO max 2.9 Libeccio 90 % 1026 hPa 7 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 3 OSO max 3 Libeccio 81 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16.4° perc. +15.6° Assenti 6.3 N max 5.2 Tramontana 56 % 1025 hPa 13 poche nuvole +18.1° perc. +17.1° Assenti 9.4 NNE max 7.6 Grecale 44 % 1023 hPa 16 poche nuvole +13.9° perc. +12.9° Assenti 7.1 NE max 8.9 Grecale 61 % 1023 hPa 19 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° Assenti 5.4 O max 6 Ponente 84 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° Assenti 5.8 SO max 5.8 Libeccio 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:40

