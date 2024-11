Meteo Lavello, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con la possibilità di piogge leggere nel corso della mattina e della sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che raggiungerà i 17,8°C nella mattinata e una minima di 6,4°C prevista per la notte. I venti si presenteranno forti, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, rendendo la percezione termica più bassa rispetto ai valori reali.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 31,9 km/h provenienti da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 17,8°C. I venti si manterranno forti, con velocità di circa 30 km/h e raffiche che potranno raggiungere i 66,9 km/h. Le probabilità di pioggia saranno moderate, con piogge leggere attese intorno alle 11:00 e 12:00, portando accumuli di circa 0,21 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione delle temperature che scenderanno a 14,8°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, ma la situazione meteo si stabilizzerà, con una probabilità di pioggia che si ridurrà. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 61%.

La sera porterà un cambiamento, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto e temperature che scenderanno fino a 9°C. Le precipitazioni riprenderanno, con piogge leggere attese intorno alle 23:00, accumulando circa 0,73 mm. I venti si manterranno tesi, con velocità che potranno raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un miglioramento atteso per il weekend. Tuttavia, per Venerdì 22 Novembre, si dovranno considerare le condizioni di cielo coperto e le piogge leggere, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi prevede di uscire durante le ore di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° prob. 23 % 28.7 SSO max 55.8 Libeccio 72 % 1002 hPa 4 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° prob. 17 % 31.4 SO max 57.4 Libeccio 69 % 1000 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 17 % 28 SO max 52.1 Libeccio 69 % 1001 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° prob. 23 % 30.2 OSO max 66.9 Libeccio 62 % 1001 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.8° prob. 49 % 27.9 O max 57.5 Ponente 62 % 1002 hPa 16 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° prob. 37 % 16.1 ONO max 30.1 Maestrale 72 % 1005 hPa 19 nubi sparse +9.3° perc. +6.7° prob. 16 % 18.5 NNO max 29.2 Maestrale 78 % 1010 hPa 22 cielo coperto +7.7° perc. +4.1° prob. 15 % 23.1 NNO max 32.5 Maestrale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:31

