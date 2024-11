Meteo Lecce, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 16 Novembre a Lecce si presenteranno con un inizio piuttosto instabile, caratterizzato da piogge leggere durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento significativo, con l’arrivo di cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C durante il giorno. La velocità del vento si manterrà moderata, contribuendo a un clima fresco ma gradevole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Lecce sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 12,5°C, con una percezione termica leggermente più bassa, a causa della velocità del vento che raggiungerà i 26,8 km/h da Nord-Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,66 mm di pioggia. Questo scenario continuerà fino alle prime ore del mattino, quando le condizioni rimarranno simili, con temperature che saliranno leggermente a 12,8°C.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a migliorare. Dalle 06:00 in poi, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, mentre la velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 27 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo si presenterà quasi sereno, con temperature che raggiungeranno i 13,9°C.

Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo di Lecce. Le temperature toccheranno il picco massimo di 14,9°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori di umidità che si manterranno intorno al 57%. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque fresca, oscillando tra i 15 e i 25 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e fresca. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in aumento. Domenica si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero raggiungere i 15°C. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere soggetto a variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° prob. 27 % 25.6 N max 35.3 Tramontana 64 % 1018 hPa 5 cielo coperto +12.1° perc. +11° prob. 19 % 28.5 N max 40.2 Tramontana 65 % 1019 hPa 8 poche nuvole +13.5° perc. +12.5° Assenti 26.9 N max 31.4 Tramontana 63 % 1021 hPa 11 cielo sereno +14.8° perc. +13.9° Assenti 25.1 N max 26.9 Tramontana 58 % 1020 hPa 14 cielo sereno +14.4° perc. +13.4° Assenti 25.5 NNO max 28.2 Maestrale 59 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 15.6 NNO max 24.5 Maestrale 68 % 1020 hPa 20 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 13.8 NNO max 19.2 Maestrale 70 % 1020 hPa 23 cielo sereno +11.7° perc. +10.8° Assenti 10.7 NNO max 12.6 Maestrale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.