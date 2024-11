Meteo Lecco, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 20 Novembre a Lecco si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti, che si schiariranno nel corso della mattina, portando a un pomeriggio con nubi sparse e temperature in lieve calo. La temperatura percepita varierà, con valori che si attesteranno intorno ai 14,2°C nel primo pomeriggio, per poi scendere a 4,5°C in serata. I venti saranno prevalentemente da Nord, con intensità che raggiungeranno i 18,9 km/h nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano una giornata senza precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno al 31% nel pomeriggio.

Durante la notte, Lecco sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 7,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 2%.

Nella mattina, le condizioni inizieranno a migliorare, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,6°C entro le 09:00. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 7,3 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 62%.

Il pomeriggio presenterà un clima più fresco, con temperature che scenderanno fino a 10,3°C alle 15:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 18,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 39%, rendendo l’aria più secca.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno a 4,5°C alle 19:00, e continueranno a diminuire fino a raggiungere i 3,4°C a mezzanotte. I venti da Nord manterranno una certa intensità, con velocità che varieranno tra 10,8 km/h e 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecco indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con la possibilità di cieli sereni e un clima più freddo. Gli amanti dell’aria fresca e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, mentre è consigliabile coprirsi adeguatamente per affrontare le temperature in calo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 16 % 3.9 NNE max 4.1 Grecale 82 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 28 % 4.6 N max 4.5 Tramontana 84 % 997 hPa 7 cielo coperto +7.4° perc. +6.6° prob. 17 % 5.9 N max 8.1 Tramontana 83 % 997 hPa 10 nubi sparse +12° perc. +10.6° prob. 7 % 7.8 NNO max 15.8 Maestrale 51 % 996 hPa 13 nubi sparse +13.8° perc. +12.1° prob. 7 % 11.4 NNO max 21.9 Maestrale 31 % 995 hPa 16 nubi sparse +7.8° perc. +4.8° prob. 6 % 18.3 N max 33 Tramontana 45 % 1000 hPa 19 cielo sereno +4.5° perc. +1.4° Assenti 14 N max 28.5 Tramontana 47 % 1005 hPa 22 cielo sereno +3.5° perc. +0.7° Assenti 10.8 N max 16.4 Tramontana 39 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:44

