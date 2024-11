Meteo Lecco, le previsioni per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature attorno ai 7,5°C, in calo a 6,9°C al mattino. Il vento sarà moderato, tra 3,5 km/h e 4,8 km/h, da Nord-Nord Est, con umidità al 66% e pressione a 1013 hPa. Martedì, il cielo rimarrà coperto, con temperature tra 6,5°C e 10,8°C e umidità al 76%. Mercoledì, si prevede un miglioramento con cielo sereno e temperature in calo fino a 1,7°C in serata. Giovedì, il bel tempo continuerà, con cieli sereni e temperature fresche.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 7,5°C, con una leggera diminuzione fino a 6,9°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,5 km/h e 4,8 km/h, proveniente principalmente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da 6,3°C a 11,8°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54% e la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che scenderanno fino a 9,1°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con punte di 3,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3,5 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 75%. La pressione atmosferica chiuderà la giornata a 1015 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si attesteranno attorno ai 6,9°C, con una leggera diminuzione fino a 6,5°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,5 km/h e 4,7 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da 6,9°C a 10,8°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56% e la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1009 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che scenderanno fino a 7,8°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con punte di 3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1007 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 4,5 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 78%. La pressione atmosferica chiuderà la giornata a 1005 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. Le temperature si attesteranno attorno ai 6,3°C, con una leggera diminuzione fino a 6,2°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,6 km/h e 5,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1001 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da 6,8°C a 11,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40% e la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 996 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con cielo che passerà a poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 8,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 21,3 km/h. L’umidità diminuirà fino al 27%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1000 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 1,7°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 12,6 km/h, e l’umidità si manterrà bassa, intorno al 48%. La pressione atmosferica chiuderà la giornata a 1010 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno attorno ai 1,7°C, con una leggera diminuzione fino a 1,2°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 12,2 km/h e 14,3 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno da 1,7°C a 5°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 19% e la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 2,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 11,1 km/h. L’umidità rimarrà bassa, intorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 1,7°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 13,9 km/h, e l’umidità si manterrà bassa, intorno al 48%. La pressione atmosferica chiuderà la giornata a 1010 hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio settimana caratterizzato da cieli prevalentemente coperti e temperature moderate. Con l’arrivo di Mercoledì, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in calo. Giovedì, il bel tempo continuerà, con cieli sereni e temperature fresche. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle temperature più basse durante le ore notturne.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.