Meteo Legnano, le previsioni per domani domenica 17 novembre

Domenica 17 Novembre a Legnano si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in una copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 6,2°C al mattino e i 11,8°C nel pomeriggio, mentre la sera si assisterà a un abbassamento termico, con valori che si attesteranno intorno ai 8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 7,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche nuvole e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 10°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza sarà leggera, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

Con l’arrivo della sera, le nuvole si faranno più presenti, portando a un cielo coperto. Le temperature scenderanno, stabilizzandosi attorno agli 8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano indicano una giornata di Domenica 17 Novembre con condizioni meteo variabili, che si manterranno stabili nei giorni successivi. Si prevede un inizio di settimana con temperature simili e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima mite, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 2.8 NO max 3.8 Maestrale 73 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 3 NNO max 3.5 Maestrale 71 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.3 NNO max 3.6 Maestrale 68 % 1018 hPa 10 poche nuvole +10° perc. +10° Assenti 1.2 SO max 1.8 Libeccio 53 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.4° Assenti 2.4 SSO max 2.3 Libeccio 51 % 1014 hPa 16 poche nuvole +10.1° perc. +8.8° Assenti 2.5 SSO max 3 Libeccio 62 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.3 E max 2.8 Levante 69 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 3 E max 4.1 Levante 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:49

