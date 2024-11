Meteo Legnano, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo abbassamento delle temperature e la possibilità di precipitazioni. Nella notte, si registreranno temperature attorno ai 4,9°C, con cielo sereno che si trasformerà in nubi sparse nelle ore successive. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera e moderata. La sera sarà segnata da un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di neve.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura di 4,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Alle 06:00, la temperatura scenderà a 3,9°C, mantenendo una leggera brezza. La mattina si aprirà con un cielo sereno, ma già dalle 09:00 si inizieranno a vedere le prime nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,7°C alle 09:00 e raggiungeranno un massimo di 7,4°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. A partire dalle 13:00, si prevede pioggia leggera, che diventerà moderata nel corso delle ore successive. Le temperature scenderanno a 6,1°C alle 15:00, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 89%. Le precipitazioni continueranno fino a sera, con accumuli significativi di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 2,1°C alle 20:00. Le condizioni meteo diventeranno più critiche con l’arrivo della neve, prevista a partire dalle 21:00, quando la temperatura scenderà ulteriormente a 1,9°C. La neve continuerà a cadere fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero influenzare le condizioni stradali.

In conclusione, le previsioni meteo per Legnano nei prossimi giorni indicano un clima invernale, con temperature in calo e possibilità di neve. Venerdì e nel weekend si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con condizioni di freddo intenso e cieli prevalentemente nuvolosi. Gli abitanti di Legnano dovranno prepararsi a un clima invernale, con la necessità di adottare misure adeguate per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +4.8° perc. +2.6° prob. 3 % 9.3 NE max 20.2 Grecale 51 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.6° perc. +3° Assenti 6.6 NNE max 13 Grecale 57 % 1009 hPa 7 cielo sereno +3.8° perc. +3.8° Assenti 4.5 N max 7 Tramontana 52 % 1010 hPa 10 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 0.5 NNE max 1.9 Grecale 40 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 19 % 4.1 SE max 6.3 Scirocco 46 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +4.7° perc. +3.4° 0.53 mm 6 N max 11.4 Tramontana 75 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +2.4° perc. +0.9° 0.99 mm 5.6 NE max 14 Grecale 97 % 999 hPa 22 neve +2° perc. +0.2° 0.63 mm 6.1 N max 12.5 Tramontana 98 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:46

