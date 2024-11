Meteo Lentini, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Lentini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con valori che si attesteranno intorno ai 10,6°C durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, le temperature saliranno, raggiungendo un picco di circa 19,8°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con nubi sparse nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 10,6°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’83%, garantendo un’atmosfera fresca e gradevole.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 19,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 52%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà a un massimo del 71% intorno alle 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17,7°C alle 15:00. Nonostante la presenza di nubi sparse, non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto. La velocità del vento si ridurrà leggermente, con valori attorno ai 5,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,6°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà leggera, e l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini indicano una giornata complessivamente favorevole, con temperature miti e condizioni di cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra valori freschi e miti, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si manterrà stabile, senza segnali di cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.7° perc. +10° Assenti 6.3 OSO max 6.2 Libeccio 84 % 1026 hPa 5 cielo sereno +10.6° perc. +9.9° Assenti 7.6 OSO max 7.4 Libeccio 84 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 7.1 O max 9.7 Ponente 68 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 10.2 ONO max 11.9 Maestrale 52 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° Assenti 8.8 O max 10.5 Ponente 49 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 9.6 SO max 9.5 Libeccio 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 8.9 OSO max 9 Libeccio 79 % 1024 hPa 23 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 7.6 O max 7.8 Ponente 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:43

